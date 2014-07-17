Днем в районе Снежного была зафиксирована колонна террористов с ЗРК «Бук» - Тимчук

Об этом сообщает руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на странице в Facebook.

«По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня около 13.30 в районе н.п.Снежное была зафиксирована колонна террористов. В составе колонны находилось 3 танка, 2 БТР, грузовой автомобиль с боевиками и грузовой автомобиль с установленным крупнокалиберным пулеметом. А также - автомобильный тягач с лафетом, на котором перевозился ЗРК «Бук». Колонна двигалась в сторону н.п.Дмитровка», - написал Попов.

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Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что донецкие террористы над Торезом сегодня сбили малазийский лайнер из зенитно-ракетного комплекса ЗРК «Бук». Погибло 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Пресс-центр АТО в Facebook сообщил, что террористы сбили малазийский пассажирский Боинг-777, думая, что сбили украинский Ан-26.

Геращенко называет уничтожение малазийского лайнера «актом международного терроризма».

«Нами зафиксирован факт наличия у террористов установки "Бук", которая была сегодня зафиксирована в районе городов Торез и Снежное. Заврались господа спонсоры международного терроризма! ЗРК "Бук" имеет максимальную дальность поражения целей - 25-30 километров. От Донецка до Тореза - 70 километров. А до Снежного - 80 км. Поэтому никаким образом наши военные не могли сбить пассажирский самолет», - подчеркивает он.