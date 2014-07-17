Главарь террористов Гиркин похвалился, что сбил самолет в районе Тореза

"В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой "Прогресс". Предупреждали же - не летать в "нашем небе", - цинично пишет террорист.

"Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали", - уверенно хвастается Гиркин.

Также, Гиркин заявляет, что был подбит еще один самолет, предположительно Су.

Сообщение Гиркина появилось около 16:50 по Киеву.

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Как сообщалось, сегодня, 17 июля, ориентировочно в 16.20 исчез с экранов радаров самолет авиакомпании «Малайзийские авиалинии» Боинг-777, совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала - Лумпур.

Позже советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что малайзийский лайнер сбили донецкие террористы из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Погибли 280 пассажиров и 15 членов экипажа.