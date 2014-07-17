Медведев намерен провести перепись населения в оккупированном Крыму уже в этом году

Медведев подписал распоряжение о проведении переписи населения в так называемом Крымском федеральном округе в четвертом квартале 2014 года, передает «Газета.Ru».

«Это важная история», — отметил Медведев.Читайте такжеАннексированный Крым может стать самым дотационным для России регионом

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и нелегитимные руководители крымской власти и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

Между тем Россия продолжила дестабилизировать ситуацию в Украине. В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Через границу с РФ поставляется военная техника, вооружение и пропускаются боевики.Читайте такжеЧубаров: возвращение Крыма станет достойным завершением освобождения Украины от террористов

В настоящее время на востоке Украины продолжатся активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.