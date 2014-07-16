Среди погибших в результате аварии в московском метро есть украинка

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, по обновленным данным Посольства Украины в Российской Федерации по состоянию на 16.45, вследствие аварии в московском метрополитене, что произошла в утренний час пик 15 июля, 23 человека погибли, 146 человек госпитализированы, 12 лицам оказана медицинская помощь амбулаторно. Установлено, что среди погибших есть гражданка Украины, 1957 г.р., тело которой было опознано сегодня и находится в судебно-медицинском морге “Царицыно”.

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Тела всех погибших опознаны, других граждан Украины среди погибших нет.

Среди пострадавших также есть три гражданки Украины, две из них после получения первой медицинской помощи от госпитализации отказались, одна гражданка находится в 13-м отделении травматологии городской клинической больницы № 64 Москвы.

Дело остается на контроле МИД и Посольства Украины в Российской Федерации.