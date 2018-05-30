Противоречивость и неизбежность нового президента ЕК для Европы и что с этим делать Украине

На саммите ЕС в пятницу, 27 июня, экс премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер был официально предложен на должность президента Европейской комиссии. Нет никаких сомнений в том, что в ноябре он займет это кресло. Как говорят в Европе – «it is a done deal» - «дело сделано».

16 июля Европейский парламент большинством, которое состоит из Европейской народной партии (ЕНП), Социал-демократов (СД) и либералов дружно поддержит политического «пенсионера» (после написания статьи авторы перепроверили его дату рождения - 9 декабря 1954 года - для пенсии еще рано, но по фотографиям впечатление о возрасте было именно таким). Как известно, выдвижение экс-премьера Люксембурга на должность президента Еврокомиссии уже вызвало далеко неоднозначную реакцию в ЕС: Великобритания и Венгрия проголосовали против люксембуржца. Премьер-министр Объединенного королевства Кэмерон назвал это решение «ошибкой для Европы» и не исключил выхода страны из ЕС.

Как «мало» превращается в «много»

На вопрос «почему», кроме личных качеств господина Юнкера, приведем немного цифр - они просто красивы. Так, по данным межправительственного Института для демократии и избирательной поддержки (со штаб-квартирой в Стокгольме) и сайта Европарламента, на парламентские выборы в ЕС, которые состоялись в конце мая текущего года, пришли и проголосовали 43,9% от всего населения Евросоюза, имеющего права голоса. Из них только 9,2% проголосовало за ЕНП (к примеру, в Великобритании за ЕНП не голосовал никто, так как в их политической системе нет эквивалентной партии). Строго говоря, в ЕНП входят представители только 12 стран ЕС из 28-ми. Меньше, чем половина.

С другой стороны, 10,75% избирателей проголосовало за социал-демократов. Поэтому, в этом контексте, громкие возгласы Юнкера сразу же после выборов «Мы выиграли выборы!» - под большим вопросом. Вместе с тем, странный метод разделения мест в самом Европейском парламенте привел к тому, что группа, которая получила наибольшее количество голосов в Европе, не стала наибольшей политической группой: де-факто, победившие социал-демократы получили 191 место, а пришедшие вторыми европейские народники - 221 место.

Собственно, ЕНП продолжает громко кричать, что «голос европейских граждан был услышан», аплодируя решению саммита ЕС двинуть Юнкера в президенты Еврокомиссии.

Кстати, уже сейчас можно назвать и имя будущего президента Европейского парламента. Вас ждет сюрприз! Победителем стал... господин Шульц! Да, тот самый, простой немец Мартин Шульц, который тоже мечтал быть президентом Еврокомиссии. Но какая фрау Меркель это ему позволит? Шульца выберут уже на этой неделе, во время первого пленарного заседая нового состава Европарламента, которое пройдет 1-3 июля в Страсбурге. Основание так считать дает вот это сообщение: «Президенты ЕПН и СД, Манфред Вебер (тоже гражданин Германии) и Мартин Шульц достигли значительного прогресса в создании устойчивого большинства. Они договорились, в качестве первого шага, разделить президентство в Европейском парламенте: первые два с половиной года будет кандидат от СД и вторые два с половиной года срока, с января 2017 года - кандидат от ЕНП». Как известно, Европейский парламент избирается сроком на пять лет, и о том, что Украине ожидать от текущего созыва, мы расскажем в ближайшее время.

Карьерные ступени будущего президента ЕК

Но вернемся к личности господина Юнкера - он важен для нас в контексте дальнейшего развития отношений Киева и Брюсселя - с этим человеком украинскому руководству придется иметь дело в сфере имплементации Соглашения об ассоциации, в вопросе безвизового режима и т.д.

Итак. Из всех известных европейских политиков он дольше всех занимал должность премьер-министра - восемь лет - с 1995-го по 2013-й годы, а также был председателем Еврогруппы (известен от ником Мистер Евро). С должности премьера Юнкер подал в отставку в 2013 году не без скандала, в связи с обвинениями, что он не смог прекратить незаконную деятельность секретной службы страны, как то: прослушивание телефонов политиков и коррупционные деяния. Конечно, он отрицал, что делал что-то не так.

Кроме этого, Юнкер избирался в национальный и Европейский парламенты, в последнем возглавлял комитет по экономическим вопросам и стал одним из ключевых архитекторов при разработке Маастрихтского Соглашения. Также был одним из отцов евро, отвечая за экономический и монетарный союз. Набрал политического веса в народной парии. Впрочем, во время кризиса евро, за проведение заседаний министров финансов для обсуждения вопроса, может ли Греция оставаться в зоне евро, политика изображали не иначе, как «мастер лжи». Затем он пытался отрицать, что такие встречи действительно имели место.

«Мастер лжи»

Экс-премьер Люксембурга – трудоголик (во время кризиса он работал по 14 часов в сутки), который много курит.

«Во время кризиса он страдал от того, что в зданиях ЕС курить запрещено, и иногда его можно было поймать на улице, быстро выкуривающего сигарету», - писала зарубежная пресса.

Кстати, несколько дней назад, она же, в частности, британская газета «Телеграф», посвятила ему несколько публикаций. «Профайл Жана-Клода Юнкера: «Если ситуация становится серьезной, ты должен лгать». Это - заголовок статьи, в котором использована оригинальная цитата самого люксембуржца.

Впрочем, публичная деятельность экс-премьера богата подобными цитатами. К примеру, весьма интересным кажется высказывание Юнкера во время представления евро: «Мы решаем относительно чего-то, откладываем это в сторону, ждем и смотрим, что произойдет. Если никто не поднимает шум, потому что большинство людей не понимает, что было решено, мы продолжаем, шаг за шагом, пока не будет пути назад».

И еще одна цитата, мимо которой нельзя пройти мимо: «Мы все знаем, что делать, мы только не знаем, как потом переизбраться на следующих выборах после того, что мы сделали».

Кроме того, что Юнкер был уличен во лжи, серьезные разговоры ведутся и о его склонности злоупотреблять спиртным. Тот же «Телеграф» посвятил этому вопросу материал «Опасения относительно пьянства Юнкера», утверждая, что беспокойство стилем жизни будущего президента ЕК стало предметом обсуждения в частных разговорах между лидерами ЕС на прошлом саммите. Несмотря на то, что люди Юнкера это отрицают, газета приписывает неназванному высокопоставленному дипломату слова о том, что люксембуржец «на завтрак употребляет коньяк».

Юнкер как вероятный союзник Украины

Что касается профессиональных взглядов политика, то, по отношению к ЕС, он является адвокатом более глубокого ЕС - хочет большей интеграции, но не «супер-государства». Тем не менее, российская пресса обвиняет его в русофобстве, в частности, ставя ему в вину позицию по Крыму и событий вокруг Украины, в целом. Причина этого видится в том, что позиция Юнкера полностью отражает позицию ЕС.

Если же вспомнить его позицию в отношении европейских устремлений Украины, она такова: «Я не думаю, что есть условия для того, чтобы Украина стала членом ЕС в следующие 10-15 лет». Это заявление прозвучало в Мадриде 12 мая текущего года. Именно так «радушно» будущий президент ЕК приветствует Украину. И это точно не обнадеживает.

С другой стороны, он прав – Украина не будет членом ЕС через 15 и даже 50 лет, в случае, если ничего не делать. Если же пахать, как это умеют украинцы, то 15 лет – срок вполне реальный.

Впрочем, в двусторонних отношениях Украины и Европы нужно отметить важный аспект: как и везде, в ЕС многое строится на личных отношениях. И, если президент Украины Петр Порошенко подружится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, то (почему бы и нет?) люксембуржец может стать ярым сторонником европейской интеграции Украины.

Будем оптимистичны.

Ирина Сомер, Эверт Сомер, Брюссель