Литва пообещала поддержку Украине на заседании Европейского совета

Об этом шла речь в телефонном разговоре глав государств, информирует пресс-служба президента Украины, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПрезидент Литвы публично сравнила Путина с Гитлером и Сталиным

Петр Порошенко выразил благодарность за то, что Литваодной из первых ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и последовательно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.