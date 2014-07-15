Литва пообещала поддержку Украине на заседании Европейского совета

08:07, 15 июля 2014
Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте заверила своего украинского коллегу Петра Порошенко в последовательности и решительности позиции своей страны на заседании Европейского совета 16 июля, где будут обсуждаться действия ЕС в поддержку Украины.

REUTERS

Об этом шла речь в телефонном разговоре глав государств, информирует пресс-служба президента Украины, передает радио "Свобода".

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Петр Порошенко выразил благодарность за то, что Литваодной из первых ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС и последовательно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины.

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