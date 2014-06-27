Президент Литвы поздравила украинский народ: "Слава Украине!"

12:41, 27 июня 2014
Политика
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Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила украинский народ по случаю подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

REUTERS

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, МИД Украины получило от Канцелярии президента Литовской Республики Дали Грибаускайте ее официальное поздравление украинскому народу по случаю подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В видеообращении к украинцам Грибаускайте сказала: «Уважаемый народ Украины, сегодня Европейский Союз подписал Соглашение об ассоциации с Украиной. Приветствую ваш выбор быть европейцами». «Соглашение об ассоциации это ваш путь к большей свободе, демократии и Европейскому благосостоянию», - отметила президент Литвы, обращаясь к украинцам. 

Она подчеркнула, что «Литва и все страны - члены ЕС приветствуют решительного партнера. Это наша общая возможность поделиться с вами лучшим, что мы имеем - ценностями и партнерством». 

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«Это большой день для Европы. Потому что Украинский народ – это народ, который верит в Европейский образ жизни. В нынешних реалиях Европейский выбор является определяющим, особенно для Украины», - говорится в обращении.

«Уважаемые граждане Украины! Я поздравляю Вас с подписанием Соглашения об ассоциации и приветствую вас в Европейской семье! Слава Украине!», - сказала президент Литвы.

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