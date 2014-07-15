В донецком СИЗО не знают, что делать с задержанными
03:54, 15 июля 2014Политика
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В донецком следственном изоляторе не знают, что делать с арестованными в случае, если СИЗО будут обстреливать.
В донецком СИЗО не знают, что делать с задержанными
Об этом спросил один из сотрудников СИЗО, позвонивший на горячую линию инициативы "Восток-СОС", сообщает Informator.lg.ua.
"Можем ли мы в этом случае отпустить заключенных? Кто будет нести ответственность за их гибель, если мы оставим их в здании?", - спросил сотрудник СИЗО.
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По его словам, руководство Государственной пенитенциарной службы не дает ответов на эти вопросы и не отдает никаких распоряжений.
Как сообщалось, во время боев в районе Тореза охрана местного следственного изолятора покинула место службы, предоставив арестованных самим себе.
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