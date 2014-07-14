Лукьянченко покинул Донецк: говорит, что не принял ультиматум "ДНР"

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко не принял ультиматум, выдвинутый "властями" самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом говорится в видеообращении к жителям города, передает "ОстроВ".

"От меня потребовали заниматься не обеспечением жизни горожан, а обеспечением военных потребностей ДНР, в том числе, в ущерб жителям. Все это время я старался наладить диалог для мирного разрешения конфликта. Однако, мне прямо заявили, что мирные инициативы не интересуют военных ДНР. Я не принимаю выдвинутый мне ультиматум", - сказал мэр.

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Он отметил, что остается сторонником мирных переговоров.

"К сожалению, моя позиция не позволяет мне оставаться в Донецке, так как мне прямо заявили, что в этом случае возможно мое физическое устранение", - сказал Лукьянченко.

Мэр Донецка находится в Киеве и намерен там отстаивать интересы города до изменения ситуации.

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"Я надеюсь, что на время моего отсутствия военные силы ДНР оставят возможность городским службам поддерживать жизнедеятельность города", - сказал донецкий градоначальник.

"Я был и остаюсь на постоянной связи со всеми подразделениями городского хозяйства и надеюсь, что мы сможем обеспечить его работу. Я искренне сожалею, что не могу находиться в городе и надеюсь на скорейшее разрешение этого ужасного конфликта", - сказал Лукьянченко.