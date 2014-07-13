Задержанный на границе россиянин с $171 тыс. подозревается в финансировании террористов

Об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. "Вчера в 14.00 пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили под сидением автомобиля Audi, который двигался в Украину через границу, $171 тыс.", - сообщил Андрей Лысенко.

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По его словам, за рулем автомобиля был гражданин России, который подозревается в том, что был курьером по доставке денег для террористов.

Как сообщал УНИАН, 9 июля в пункте пропуска "Гоптовка" правоохранители задержали 42-летнего уроженца Луганской области и 30-летнего жителя Севастополя, пытавшихся вывезти из Украины в Россию $2,8 млн.