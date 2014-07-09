Украинец перевозил через границу в топливном баке 2,8 миллиона гривен

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, около 19 часов 9 июля в пункте пропуска «Гоптовка»на границе с Россией по оперативной информации, которую предварительно получили сотрудники Государственной пограничной службы Украины, было обнаружено 2,8 миллиона гривен.

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Крупную партию наличных вез на автомобиле «Mitsubishi Pajero» гражданин Украины, который выезжал с территории нашего государства. Деньги нашли пограничники совместно с работниками таможни во время углубленного осмотра транспортного средства. Водитель спрятал их в резервном топливном баке.

Про данный случай проинформированы все взаимодействующие органы. Обстоятельства правонарушения выясняются.