В Зугрэсе террористы заминировали два моста – очевидцы

Об этом УНИАН сообщили местные жители Зугрэса (г.Зугрэс - небольшой город энергетиков, на территории которого расположена Зуевская ТЭС – УНИАН), ставшие очевидцами происходящего.

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«Заминировали два моста, один – на плотину, другой – в направлении городов Шахтерск и Славянск», - сказали собеседники агентства. По их словам, «если в результате взрыва плотину прорвет, то будут затоплены все близлежащие поселки».