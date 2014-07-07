В Зугрэсе террористы заминировали два моста – очевидцы
14:42, 07 июля 2014Политика
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В городе Зугрэсе Донецкой области террористы заминировали два моста.
Террористы заминировали два моста / Донецкая ОГА
Об этом УНИАН сообщили местные жители Зугрэса (г.Зугрэс - небольшой город энергетиков, на территории которого расположена Зуевская ТЭС – УНИАН), ставшие очевидцами происходящего.
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«Заминировали два моста, один – на плотину, другой – в направлении городов Шахтерск и Славянск», - сказали собеседники агентства. По их словам, «если в результате взрыва плотину прорвет, то будут затоплены все близлежащие поселки».
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