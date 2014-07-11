Путин воспользуется тем, что события на Ближнем Востоке отвлекут внимание мира от Украины - Stratfor

Об этом говорится в обзоре американского аналитического центра Stratfor, которым располагает УНИАН.

"Путин не "аппаратчик"; он бывший работник спецслужб. Это значит, что он будет действовать тонко. Путинская Россия не будет вести обычную войну за территории государств, бывших сателлитов, но необычным способом - за сердца и мысли", - отмечает автор, цитируя Юлиана Фоту, одного из советников по национальной безопасности Президента Румынии.

Автор обзора отмечает, что даже члены Европейского союза и НАТО не защищены от влияния Российской федерации, отмечая, что в нынешних условиях "Газпром" является более сильным оружием, чем армия.

Читайте такжеВ ситуации с Донбассом время играет в пользу Путина - польский депутатАналитик Stratfor отмечает, что ряд государств Восточной Европы почти полностью зависимы от поставок российского газа, а Россия для достижения необходимых ей результатов может тоже использовать свои спецслужбы, финансовые ресурсы и медиа.

"Путин знает, что недостатком Советского союза было отсутствие "мягкой силы",- отмечает советник румынского президента, которого цитирует аналитический центр.

"Стратегия Москвы захватить страну изнутри. В этой борьбе, особенно, во время затишья, когда, например, дело Украины исчезает с первых страниц газет из-за событий на Ближнем Востоке, собственно тогда надо начинать беспокоиться", - отмечает Stratfor.