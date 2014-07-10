В пятницу начнется трехсторонняя встреча Украина-ЕС-РФ по имплементации Ассоциации

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В рамках визита Климкин также встретится с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном и Генеральным секретарем ЕСВД Пьером Вимоном, а также проведет консультации с Комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де Гухтом, отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина предлагает создать постоянную консультативную экспертную группу по имплементации соглашения с ЕС.

Об этом во время брифинга в украинском кризисном медиа-центре сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

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Он также отметил, что завтра в Брюсселе во время трехсторонних консультаций, он будет встречаться с комиссаром ЕС по вопросам торговой политики.

”Мы подписали соглашение с ЕС... Теперь российская сторона говорит, что могут возникнуть проблемы с ее имплементацией. Мы говорим, что готовы говорить об этом, но мы не говорим о содержании соглашения. Оно является подписанным, будет ратифицировано в перспективе... Мы готовы говорить о практических мерах, которые мы можем осуществить вместе, я имею в виду, все три стороны. Мы сейчас предлагаем вместе с ЕС, если это потребуется, создать постоянную консультативную экспертную группу”, - сказал он, отметив, что в частности , завтра будет подниматься этот вопрос.