Вблизи Изварино уничтожено более 50 боевиков – спикер АТО

В районе населенного пункта Изварино силами АТО по скоплению боевиков был нанесен авиаудар, в результате которого уничтожено более 50 боевиков.

Об этом пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, «в рамках активной фазы антитеррористической операции авиация сил АТО выполняет поставленные задачи, наносит прицельные удары по базам боевиков, скоплению техники и живой силы боевиков». «Благодаря четко согласованной работе всех взаимосвязанных служб авиация АТО выполнила ряд успешных задач, нанеся точные авиаудары по местам скопления боевиков: в лесопосадке, которая граничит с территорией Луганского аэродрома; по огневым точкам боевиков, расположенным на склонах терриконов в районе н.п. Ровеньки; по укрепрайону боевиков в районе высоты Савур Могила; по скоплению боевиков в районе н.п. Изварино, где в результате авиаудара было уничтожено более 50 боевиков».

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Как отметил Селезнев, в районе Карловки были нанесены прицельные авиаудары по блокпосту, скоплению техники и живой силы боевиков.