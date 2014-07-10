Батальон Нацгвардии привез в Киев трофейные флаги "ДНР" из освобожденного Славянска

Второй батальон Национальной гвардии, который был сформирован из самообороны Майдана, вернулся в Киев после освобождения Славянска, сообщает корреспондент ТСН.

Ребята приехали в столицу в отпуск, они будут отдыхать три недели, после чего вернутся нести службу на Востоке Украины. С собой гвардейцы привезли флаги так называемой ДНР, которые лично снимали с админзданий в Славянске, а на их месте устанавливали украинские флаги.

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Как рассказали гвардейцы, после разведки бойцы зашли в центр Славянска за 15 минут, причем боевых машин у гвардейцев не было - заходили или на собственном, или на арендованном транспорте. Гвардейцы рассказали, что поднимались на здание горсовета под прицелами снайперов-террористов, но, зная это, все равно подняли украинский флаг. Ни одного выстрела не было.

Напомним, в освобожденном Славянске силы АТО нашли после террористов невероятно огромный арсенал оружия.