Террористы удерживают в заложниках около 200-300 человек - Лутковская

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она на пресс-конференции сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

Лутковская не стала обнародовать фамилии заложников, а также детали переговоров об их освобождении, поскольку, по ее словам, обнародование такой информации может усложнить процесс переговоров и привести к увеличению требований террористов.

Кроме того, Лутковская заявила, что сейчас невозможно сказать, сколько людей покинули зону АТО, потому что далеко не все вынужденные переселенцы сообщили государству об этом. Она уточнила, что прежде всего это касается тех людей, которые самостоятельно выехали к родственникам и знакомым в другие регионы Украины.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, народный депутат от партии «УДАР» Ирина Геращенко заявляла, что спецслужбы насчитали около 150 заложников в руках террористов.