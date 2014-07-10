СМИ: Воронежский суд удовлетворил жалобу защиты Надежды Савченко, но она остается под арестом

Об этом сообщает местное издание moe-online.ru.

Защитник Николай Шульженко ходатайствовал о возвращении постановления об аресте Савченко обратно в Новоусманский районный суд. Претензия формальная — документы не переведены на украинский язык — родной для подозреваемой. Суд это требование удовлетворил.

Читайте такжеНадежда Савченко могла стать жертвой предательства в спецслужбах - экспертБольше никаких апелляционных обращений от Савченко и её адвоката не рассматривалось, сообщает издание. Таким образом, Савченко останется под арестом.

При этом ее адвокат заверил журналистов, что "мера пресечения" будет оспорена.

Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит как подозреваемый по уголовному делу об убийстве российских журналистов.