Тымчук: терористы из установки "Град" нанесли удар по позициям сил АТО возле Луганска, пострадавших нет
07:40, 10 июля 2014Политика
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Терористы из установки "Град" нанесли удар по позиции сил АТО возле Луганска, пострадавших нет.
Терористы из установки "Град" нанесли удар по позиции сил АТО возле Луганска, пострадавших нет / http://army.lv/
Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследваний Дмитрия Тымчука.
"Террористами их РСЗО БМ-21«Град» обстреляны позиции сил АТО возле поселка Металлист близ Луганска. Все выпущенные реактивные снаряды прошли мимо позиций. Пострадавших нет", - информирует эксперт.Читайте такжеСилы АТО уничтожили "Град" и 2 танка боевиков, которые атаковали аэропорт Луганска - Тымчук
По его словам, в зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. Наиболее нестабильная обстановка отмечается в районе г.Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Северодонецк.
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