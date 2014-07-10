Тымчук: терористы из установки "Град" нанесли удар по позициям сил АТО возле Луганска, пострадавших нет

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследваний Дмитрия Тымчука.

"Террористами их РСЗО БМ-21«Град» обстреляны позиции сил АТО возле поселка Металлист близ Луганска. Все выпущенные реактивные снаряды прошли мимо позиций. Пострадавших нет", - информирует эксперт.Читайте такжеСилы АТО уничтожили "Град" и 2 танка боевиков, которые атаковали аэропорт Луганска - Тымчук

По его словам, в зоне АТО сохраняется напряженная ситуация. Наиболее нестабильная обстановка отмечается в районе г.Донецк, Горловка, Луганск, Антрацит, Северодонецк.