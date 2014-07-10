Ночью боевики обстреляли 5 блокпостов сил АТО и пункт пропуска «Должанский» - эксперт
07:24, 10 июля 2014Политика
0 0
Ночью боевики обстреляли 5 блокпостов сил АТО и пункт пропуска «Должанский».
Ночью боевики обстреляли 5 блок-постов сил АТО и пункта пропуска «Должанский» - экспер / Фото: Минобороны
Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.
"Террористами осуществлен минометный обстрел пункта пропуска «Должанский». Также против силовиков работали снайперы боевиков. 5 военнослужащих ранены", - сообщил эксперт. Читайте такжеЗа два дня минометных обстрелов боевики выпустили по «Должанскому» около 200 снарядов
Кроме этого, в засаду попала колонна сил АТО. 1 военнослужащий погиб, 3 ранены.
"На протяжении ночи боевиками были обстреляны 5 блокпостов сил АТО в различных районах Донецкой и Луганской областей. Один силовик получил ранения", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter