Ночью боевики обстреляли 5 блокпостов сил АТО и пункт пропуска «Должанский» - эксперт

Об этом говорится в сообщении руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука.

"Террористами осуществлен минометный обстрел пункта пропуска «Должанский». Также против силовиков работали снайперы боевиков. 5 военнослужащих ранены", - сообщил эксперт. Читайте такжеЗа два дня минометных обстрелов боевики выпустили по «Должанскому» около 200 снарядов

Кроме этого, в засаду попала колонна сил АТО. 1 военнослужащий погиб, 3 ранены.

"На протяжении ночи боевиками были обстреляны 5 блокпостов сил АТО в различных районах Донецкой и Луганской областей. Один силовик получил ранения", - говорится в сообщении.