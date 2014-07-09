Президент убежден, что газовые переговоры будут успешными

«Впервые мы очень разумно начали газовые переговоры с Россией - ранее 29 декабря. Это нам дает уверенность в том, что мы победим», - сказал Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с общественными реформаторскими движениями.

Он подчеркнул, что не хочет продолжения практики, когда вопросами энергетики в стране занимались два человека - президент и премьер-министр.

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«Я очень надеюсь, что это закончится, и нам удастся ввести чисто рыночную модель, которая сможет безболезненно функционировать. Если не будет мотивации у высших должностных лиц государства увеличить энергопотребление и уменьшать энергоэффективность. Если не будет такого, что от каждого кубометра газа был «откат», - сказал Президент. Он также отметил, что до сих пор был конфликт интересов по разработке программы энергоэффективности страны.

Президент считает, что когда Украина диверсифицирует энергоснабжения и сформирует четкий механизм повышения энергоэффективности государства, это сделает газовый рынок абсолютно прозрачным.