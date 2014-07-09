Президент убежден, что газовые переговоры будут успешными
Порошенко уверен, что газовые переговоры с Россией будут основываться на рыночных, а не политических принципах, и будут успешными.
«Впервые мы очень разумно начали газовые переговоры с Россией - ранее 29 декабря. Это нам дает уверенность в том, что мы победим», - сказал Порошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с общественными реформаторскими движениями.
Он подчеркнул, что не хочет продолжения практики, когда вопросами энергетики в стране занимались два человека - президент и премьер-министр.
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«Я очень надеюсь, что это закончится, и нам удастся ввести чисто рыночную модель, которая сможет безболезненно функционировать. Если не будет мотивации у высших должностных лиц государства увеличить энергопотребление и уменьшать энергоэффективность. Если не будет такого, что от каждого кубометра газа был «откат», - сказал Президент. Он также отметил, что до сих пор был конфликт интересов по разработке программы энергоэффективности страны.
Президент считает, что когда Украина диверсифицирует энергоснабжения и сформирует четкий механизм повышения энергоэффективности государства, это сделает газовый рынок абсолютно прозрачным.