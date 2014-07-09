Порошенко, Меркель и Олланд не видят, чтобы РФ выполняла договоренности относительно Донбасса

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь во время их трехстороннего телефонного разговора.

Глава государства проинформировал собеседников о ситуации на востоке Украины, в частности, об освобождении от боевиков в течение последних дней пяти городов в Донецкой области. Однако ситуация остается напряженной из-за концентрации террористов в Донецке и поступления вооружения им через российско-украинскую границу.

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«При этом собеседники констатировали отсутствие прогресса со стороны России в исполнении ранее достигнутых договоренностей», - сказано в сообщении.

Президент подчеркнул, что члены трехсторонней контактной группы открыты для обсуждения различных вариантов относительно места и времени следующего заседания, но другая сторона не демонстрирует такой готовности.

Порошенко также обратил внимание на то, что пилот Вооруженных сил Украины Надежда Савченко была захвачена боевиками на территории Луганской области и недавно обнаруженная в тюрьме российского города Воронеж. Президент назвал недопустимыми случаи вывоза захваченных террористами заложников на территорию России.

Кроме того, президент выразил большую благодарность Германии и федеральному канцлеру Ангеле Меркель за решение о выделении 2,5 млн евро на нужды жителей Славянска и Краматорска, которые пострадали от действий террористов, разрушивших инфраструктуру этих городов.

“Мы воспринимаем это решение не только как финансовую, но и очень важную моральную поддержку со стороны страны ЕС”, - подчеркнул Порошенко.

Президенты и канцлер обсудили дальнейшие шаги по деэскалации ситуации в Донбассе. Порошенко отметил, что Украина ценит усилия и поддержку Франции и Германии в вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе.