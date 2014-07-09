The New York Times: из-за украинского газового конфликта зима в странах центральной и восточной Европы может быть очень холодной

В статье Вероники Браун и Анны Виллард под названием «Из-за украинского газового конфликта зима в странах Центральной и Восточной Европы может быть очень холодной», опубликованной в газете The New York Times, говорится о том, что поскольку Украина и Россия никак не могут разрешить спор о цене на газ, в странах центральной и юго-восточной Европы все больше опасаются того, что этой зимой они могут столкнуться с проблемой повышения цены на газ и сокращения поставок в регион.

Страны бывшего советского блока, многие из которых получают весь или почти весь газ из России через Украину, изо всех сил пытаются наполнить хранилища и организовать альтернативные источники поставок, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

В июне российский экспортер природного газа компания «Газпром» прекратила поставки газа в Украину из-за спора о неоплаченных счетах, что вызвало обеспокоенность по поводу сокращения поставок в остальных европейских странах.

Украина по-прежнему транспортирует газ в Европейский союз согласно своим транзитным обязательствам перед Россией и странами-членами ЕС.

Западная Европа хорошо подготовлена к проблемам с поставками российского газа, так как она может получать газ из других стран, таких как Норвегия и Алжир, или же импортировать сжиженный природный газ (СПГ).

Но в странах центральной и юго-восточной Европы этот спор оживил воспоминания 2006 и 2009 годов, когда разногласия по поводу цены на газ побудили Россию остановить транзит газа через украинский трубопровод, оставив сотни тысяч домов и предприятий без тепла в морозную погоду.

Они очень зависимы от импорта российского газа через Украину и могут сильно пострадать, если зимой прекратятся поставки. Проблемы могут возникнуть, если Россия остановит транзит газа через Украину или если Украина будет забирать себе газ, предназначенный для Европы, чтобы удовлетворить собственные потребности.

Еще одна потенциальная угроза – атаки на трубопровод, организованные сепаратистами, с которыми украинское правительство борется на востоке страны. В результате взрыва в июне никто не пострадал и транзит газа не был остановлен, но украинские власти предположили, что это мог быть «теракт».

«Сценарий «никакого газа через Украину» является главным на этот год и на несколько следующих лет», – сказал Вацлав Бартушка, посол Чехии по вопросам энергетической безопасности при Евросоюзе.

«Ситуация нестабильная и это не закончится завтра. Это не газовый кризис, а самая настоящая война».

Подготовка к срыву поставок

Большинство европейских газопроводов предназначены для потока газа в одном направлении, например, из газовых месторождений в России на запад в Европу.

Но опыт прошлых лет заставил страны ЕС изменить направление потока газа в трубопроводах с запада на восток, увеличить емкость хранилищ, договориться о дополнительных поставках из Норвегии, а также построить новые маршруты для транспортировки российского газа в Европу в обход Украины.

Трубопровод «Северный поток», который соединяет напрямую Россию и Германию, проходя через Балтийское море, начал функционировать в 2011 году.

Согласно данным объединения европейских операторов газотранспортных систем Gas Infrastructure Europe, хранилища во всех 28 странах Европейского союза заполнены на 71 %, по сравнению с 34 % в это же время в прошлом году.

На данный момент в хранилищах находится почти 60 млрд. кубометров газа из возможных 80 млрд кубометров. Этого должно хватить для того, чтобы обеспечивать потребности стран-членов ЕС в течение трех месяцев.

Особенно странам Балтии удалось добиться прогресса в диверсификации поставок. В 2015 году начнет работу новый СПГ-терминал в Польше и Литве, и еще один терминал планируют построить в Эстонии и Финляндии в течение нескольких лет.

Но в южноевропейских странах было сделано намного меньше. Такие страны, как Болгария и Сербия остаются особенно уязвимыми.

Анна Булах из Международного центра оборонных исследований в Таллинне сказала, что небольшой прогресс все же есть, но добавила, что нужно приложить больше усилий, чтобы избежать в будущем кризиса, вызванного нарушением поставок. «Наиболее уязвимые страны центральной и юго-восточной Европы сейчас находятся в лучшем положении, чем в 2009 году благодаря прогрессу на пути к завершению формирования внутреннего энергетического рынка», – сказала она.

«Но проблемы все еще есть. Газ из хранилищ не может рассматриваться как источник безопасных поставок в долгосрочной перспективе, и быстро построить дополнительные газопроводы тоже невозможно».

Мартин Бояджиев из Болгарского газового центра сказал, что «есть возможность сокращения или ограничения потребления на 30-35% в случае проблем с поставками газа» в зимний период.

«Болгария предпринимает шаги, чтобы подготовиться к кризисной ситуации, пытаясь еще больше заполнить хранилища, а в долгосрочной перспективе планируется увеличить объем хранилищ», – добавил он.

Надежда на мягкую зиму

Погода будет иметь решающее значение для этих стран. Благодаря тому, что в прошлом году зима была мягкой, потребности в газе были небольшими, но при такой низкой температуре, как в 2009 году, спрос значительно вырастет.

Глава Газовой ассоциации Сербии Воислав Вулетич сказал, что украинский кризис побудил сербскую газовую компанию Srbijagas попытаться заполнить свое хранилище в поселке Банатски-Двор до осени и подготовится к использованию топлива для отопления, если поставки будут прерваны.

«Все будет зависеть от того, насколько суровой будет зима», – сказал он. «Цена на этот газ может быть выше, чем цена, которую мы платим за российский газ сейчас».

На газовых рынках разделяют эту точку зрения.

В то время как цена на природный газ при условии поставки на следующий день снизилась почти в 2 раза с начала года после мягкой зимы и весны, цены при условии поставки следующей зимой остаются гораздо более высокими из-за предположений о том, что Россия может сократить поставки.