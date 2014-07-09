Работники курортной сферы пикетируют Минсоцполитики

Уже более полугода до санаториев не доходят деньги, которые выделяются государством на зарплаты работников санаториев, на оздоровительные нужды людей, которые временно утратили трудоспособность, участников боевых действий и пострадавших в зоне АТО.

На сегодняшний день долг по курортно-санаторным услугам, которыми пользуются застрахованные особы, составляет больше 300 миллионов гривен. Эти деньги выделяются государством, но до конечного получателя не доходят.

Участник акции, главный врач санатория «Украина» (курорт Ворзель) Липовецкий Андрей Никитович, рассказал, что конкретно его предприятию Минсоцполитики задолжало больше 6 миллионов гривен. « После того, как мы провели нашу первую вынужденную акцию 27 июня по перекрытию трассы, чиновники обратили на нас внимание, и выплатили нам малую часть задолженности - чуть больше миллиона гривен. Это значит, что деньги где -то есть, но по каким-то причинам с января месяца они до нас не доходят. Нечем платить зарплаты работникам и не за что лечить больных, а они у нас очень тяжелые» - рассказывает главврач санатория.

«В нашем санатории более 200 работников. Для большинства из них зарплата является единственным источником дохода в семье. А мы не получаем зарплату по 5-6 месяцев. Кроме того, многим санаториям просто отключают свет и воду. За неуплату. Мы не можем принимать людей, которые нуждаются в нас. Министерство на наши обращения никак не реагирует. Мы не единожды писали письма министру Денисовой. Но ответа так и не получили… » - комментирует ситуацию Липовецкий А.Н.

Участники акции протеста под Минсоцполитики рассказывают, что никто не понимает, куда идут деньги, выделенные государством. «До нас и наших санаториев они не доходят» - жалуются работники санаторно-оздоровительного учреждения.

Работники санатория говорят, что снова будут идти на крайние меры - перекрывать трассу. «Мы не требуем ничего кроме оплаты за нашу работу и финансирования на уход за нашими больными» - констатирует главврач санатория «Украина».

300 миллионов невыплат по курортно - санаторным услугам это только часть долгов Минсоцполитики.

Нарастающие долги по выплатам социально незащищенным категориям граждан, блокирование санаторно - курортного обслуживания, тендерные скандалы с закупками питания для детей-чернобыльцев - все это заставляет граждан все чаще требовать прозрачности в работе министерства.