Неизвестный угрожал взорвать Генконсульство РФ в Харькове, требуя освобождения Надежды Савченко

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, звонок анонима в Генконсульств с требованием освободить Савченко поступил сегодня, 9 июля, около 11.00.

«Неизвестный требовал от Генконсульства Российской Федерации в Харькове отпустить арестованную гражданку Украины. В случае невыполнения его требований, мужчина угрожал террористическим актом», - отметили в милиции.

По получении информации на место события выехали руководство областного и городского управлений милиции, оперативные подразделения, следственно-оперативная группа Киевского РО, эксперты, взрывотехники и кинологическая служба милиции.

От эвакуации работники Генконсульства отказались, но и работе правоохранителей не мешали. Работники милиции обследовали помещение учреждения, никаких взрывных устройств не обнаружено.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения.

Милиция Харькова осуществляет мероприятия с целью установления личности анонима.

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