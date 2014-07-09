Гуманитарная помощь в Славянск поступает ежедневно, электроснабжение восстановлено в центре города

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский.

По его словам, также возобновлена работа больницы и двух хлебопекарен. “Сейчас продукты завозятся ежедневно. Гуманитарная помощь оказывается ежедневно”, - подчеркнул он.Читайте такжеВ Славянск будут продолжать возить гуманитарную помощь

Как сказал Дмитрашковский, вчера вблизи Славянска была обнаружена база, где находилась “большая банда террористов”. По его словам, там обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, на которых есть “маркировка российских воинских частей и подписи лиц, ответственных за это оружие”.