СМИ: Порошенко назначит ответственным за реформы гендиректора "Microsoft Украина"

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в АП, первоочередное задание Дмитрия Шимкива на новой должности - выписать структуру АП как максимально эффективную и работоспособную.

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Источник отметил, что полномочия Дмитрия Шимкива будут сходны с полномочиями зампредседателя АП времен Виктора Януковича Ирины Акимовой, однако его сфера деятельности будет охватывать не только экономические реформы, но и более широкий спектр вопросов.

Напомним, гендиректор "Microsoft Украина" стал известен широкой общественности благодаря поддержке Евромайдана - в декабре 2013 года он взял отпуск за свой счет и присоединился к акциям протеста в центре Киева.

Дмитрий Шимкив родился в 1975 году. В 1997 году окончил университет "Львовская политехника", получив диплом в сфере радиоэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций.

В 1998 году Дмитрий Шимкив переехал в Копенгаген, где работал в компании ALTA Copenhagen. После возвращения в Украину в 2000 году основал компанию Alfa Team, которую спустя 2 года продал датской корпорации ALTA A/S. В 2007 году Дмитрий Шимкив занял должность директора по продажам в корпоративном сегменте компании "Microsoft Украина", а в 2009 году был назначен генеральным директором представительства.