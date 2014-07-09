СМИ: Порошенко назначит ответственным за реформы гендиректора "Microsoft Украина"

12:36, 09 июля 2014
Политика
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Гендиректор "Microsoft Украина" Дмитрий Шимкив будет назначен заместителем председателя администрации президента (АП) по вопросам проведения административных, социальных и экономических реформ. 

Дмитрий Шимкив будет назначен зампредседателя АП / фото economics.lb.ua

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в АП, первоочередное задание Дмитрия Шимкива на новой должности - выписать структуру АП как максимально эффективную и работоспособную.

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Источник отметил, что полномочия Дмитрия Шимкива будут сходны с полномочиями зампредседателя АП времен Виктора Януковича Ирины Акимовой, однако его сфера деятельности будет охватывать не только экономические реформы, но и более широкий спектр вопросов.

Напомним, гендиректор "Microsoft Украина" стал известен широкой общественности благодаря поддержке Евромайдана - в декабре 2013 года он взял отпуск за свой счет и присоединился к акциям протеста в центре Киева.

Дмитрий Шимкив родился в 1975 году. В 1997 году окончил университет "Львовская политехника", получив диплом в сфере радиоэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. 

В 1998 году Дмитрий Шимкив переехал в Копенгаген, где работал в компании ALTA Copenhagen. После возвращения в Украину в 2000 году основал компанию Alfa Team, которую спустя 2 года продал датской корпорации ALTA A/S. В 2007 году Дмитрий Шимкив занял должность директора по продажам  в корпоративном сегменте компании "Microsoft Украина", а в 2009 году был назначен генеральным директором представительства. 

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