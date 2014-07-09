ОБСЕ увеличит количество наблюдателей в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представитель миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив сообщил на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По его словам, количество наблюдателей ОБСЕ в Украине будет увеличен с 350 до более 500 человек, а срок действия миссии продлен еще на полгода.

“Мы собираемся привлечь очень квалифицированных людей, которые знают, как осуществлять мониторинг, и мы собираемся также вовлечь российских представителей в нашу расширенную миссию”, - сказал он.

Боцюркив также добавил, что будет увеличено количество наблюдателей миссии ОБСЕ в Донецкой и Луганской областях, но это будет зависеть от ситуации с безопасностью в регионе.

Отвечая на вопрос журналистов относительно возможности проведения наблюдателями миссии мониторинга ситуации на украинско-российской границе, Боцюркив отметил, что сейчас очень много дискуссий по этому поводу ведется на уровне министров иностранных дел.

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“И снова-таки, если уровень безопасности позволит нам принять участие в мониторинге ситуации на границе, то мы, безусловно, приобщимся, и будут приобщены специальные наблюдатели”, - подчеркнул он.

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Справка УНИАН. 21 марта Постоянный совет ОБСЕ принял решение направить в Украину Специальную мониторинговую миссию международных наблюдателей ОБСЕ.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью в Украине.