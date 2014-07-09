Главу оккупированного Крыма будет выбирать "парламент" из трех кандидатов Путина

Депутаты нелегитимного Госсовета Крыма сегодня приняли в первом чтении законопроект "О порядке избрания главы Республики Крым", передает Крыминформ.

В статье 1 документа сказано, что глава автономии должен избираться депутатами Государственного совета из числа трех кандидатов, представленных президентом Российской Федерации.

Представление президента РФ о кандидатах , согласно законопроекту, должно быть рассмотрено крымским "парламентом" в течение 5 дней со дня его внесения.

Читайте такжеРоссия придумала, как в оккупированном Крыму отбирать стратегические активыПроцедура избрания будет очень демократичной - кандидатам Путина даже предоставят право выступить перед "парламентом" с программой деятельности, а депутаты получат право задавать им вопросы.

Избрание ставленника Путина, как указано в проекте, будет проводиться открытым голосованием. В случае, если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов, предусмотрено повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшую поддержку "парламентариев".

По итогам повторного голосования избранным, в соответствии с документом, должен будет считаться кандидат, получивший при голосовании большее число голосов.