Дети военных отныне будут иметь преимущества при поступлении в ВУЗы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 1543-VII «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления льгот на получение образования лицами, родители которых являются военнослужащими».

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

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В сообщении отмечается, что в соответствии с изменениями в Закон, лицо, у которого один из родителей является военнослужащим, имеющий выслугу 20 лет и более; лицо, у которого один из родителей является гражданином, уволенным с воинской службы по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штата или проведением организационных мероприятий, выслуга лет которого также составляет 20 лет и более; у которого один из родителей стал инвалидом в результате заболевания, связанного с прохождением военной службы, пользуется подавляющим правом зачисления в высшие учебные заведениям военного профиля.

Правом преимущества при зачислении в учебные заведения страны на учебу за счет средств местного или государственного бюджета будут пользоваться лица, у которых один из родителей-военнослужащих (усыновителей) погиб или признан судом пропавшим без вести.

Такими преимуществами указанные лица смогут воспользоваться в течение 3 лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования, отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в статью 13 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" относительно предоставления льгот на получение образования лицами, родители которых являются военнослужащими. За это решение проголосовали 246 народных депутатов из 290 зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в пункте 5 статьи 13 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяется, что дети военнослужащих, дети граждан, уволенных с воинской службы, пользуются подавляющим правом зачисления в военные лицеи, лицеи (лицеи-интернаты) с усиленной военно-физической подготовкой, в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений, при условии успешной сдачи экзаменов, соответствия другим требованиям и правилам приема в эти учебные заведения в течение трех лет после получения необходимого для поступления уровня общего среднего образования и недостижения на день зачисления в указанные высшие военные учебные заведения и воинские учебные подразделения высших учебных заведений 23-летнего возраста.

Такое подавляющее право возникает в случае, если у ребенка: один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который погиб (умер) или признан судом в установленном законом порядке пропавшим без вести, во время выполнения им обязанностей воинской службы или в результате заболевания, связанного с выполнением им обязанностей воинской службы; один из родителей (усыновителей) был военнослужащим, который стал инвалидом в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время выполнения им обязанностей воинской службы, или заболевания, связанного с выполнением им обязанностей воинской службы, или заболевания, связанного с прохождением им воинской службы; один из родителей (усыновителей) является военнослужащим, который имеет выслугу в календарном исчислении 20 лет и более; один из родителей (усыновителей) является гражданином, уволенным с воинской службы по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, выслуга лет в календарном исчислении которого составляет 20 лет и более.