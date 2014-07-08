Порошенко посетил Славянск

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что в Славянске Порошенко встретился с местными жителями, пообщался с людьми и заверил их в том, что органы власти делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни в городе.

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Также в ходе рабочей поездки в Славянск Президент наградил военных, отличившихся при проведении антитеррористической операции в Донецкой области.