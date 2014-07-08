Порошенко посетил Славянск

20:31, 08 июля 2014
Политика
5 0
обновлено

Президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетил сегодня г. Славянск Донецкой области.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации.

В сообщении отмечается, что в Славянске Порошенко встретился с местными жителями, пообщался с людьми и заверил их в том, что органы власти делают все возможное для скорейшего восстановления нормальной жизни в городе.

Читайте такжеПорошенко встретился с родственниками погибших майдановцев, которые пикетировали АП

Также в ходе рабочей поездки в Славянск Президент  наградил военных, отличившихся при проведении антитеррористической операции в Донецкой области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter