МИД Украины призывает Россию «успокоиться и не искать в мире врагов»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский сегодня на брифинге в Киеве.

«Идеологема агрессии откровенно звучит в риторике Москвы», - убежден он

«Средневековое мракобесие о вымышленных «легитимных правах» России определять судьбу других народов, об «исторических землях», на которых история очевидно начинается лишь с российского сапога, о «Русском мире», о вечной обиде на достоинство других культур поражают – это травмы глубокой второсортности, российской второсортности, к сожалению», - считает заместитель главы МИД.Читайте такжеВ МИД считают, что Россия не отказалась от идеи вторжения в Украину

«Украина в очередной раз спокойно и твердо обращается к России: «Успокойтесь. Не ищите врагов в мире. Займитесь собой. Обустройте наконец испорченную и вами искалеченную жизнь собственных людей», - заявил Лубкивский

«Украина готова вернуться к режиму неприменения силы на востоке государства, но это возможно лишь при условии двустороннего прекращения огня», - напомнил дипломат.