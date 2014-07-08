Россия готовила удары по гражданским объектам Донбасса с захваченных украинских самолетов - Коваль

Об этом сообщил заместитель секретаря СНБО, экс-министр обороны Михаил Коваль в эфире 5 канала.

"Действительно, у нас оставалось на то время 8 самолетов на аэродроме «Бельбек», МиГ-29, наших, украинских, которые остались от 209 отдельной бригады. Они все были на ходу, и такой момент, когда русские делали попытку подготовить экипаж и подготовить эти самолеты, чтобы под видом воздушных сил Украины нанести удары по гражданским объектам, такая попытка действительно была, но информация была своевременно получена, освещена во всех СМИ как в отечественных, так и иностранных", - заявил он.

Читайте такжеТеррористы готовят провокации с помощью конфискованного в Крыму украинского самолетаКоваль напомнил, что об этом заявлял, когда был с рабочим визитом, исполняя обязанности министра обороны, в Брюсселе в штаб-квартире НАТО. Именно из-за огласки Россия отказалась от провокаций с применением украинской авиации, считает он.