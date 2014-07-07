На Луганщине из-за нехватки добровольцев террористы устанавливают на блокпостах манекены - СМИ

Боевики на Луганщине переодеваются в форму украинских военных и обстреливают жилые кварталы городов. Более того, они уже испытывают нехватку добровольцев и наемников, поэтому даже воруют манекены из магазинов, одевают их в камуфляж и закрепляют на блокпостах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Террористы пытаются убедить население, что обстреливает жилые кварталы украинская армия. В свою очередь, председатель Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина утверждает, что все это маневры боевиков. Пока они между собой ссорятся и применяют военные хитрости.

"Тем более, что вчерашние бои боевики "ЛНР" вели друг с другом. Они переоделись в одежду украинской армии и обстреливали жилые дома", - сказала она.

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Стоит отметить, что в самом Луганске 11 домов разрушены, газо-, водо-, электроснабжения нет. Почти во всех районах города слышны взрывы.

При этом в соцсетях представители террористической организации "ЛНР" пишут, что в ближайшие часы ждут на штурм. Их оптимистично-боевое настроение меняется на панику. Об этом говорят и в МВД. Так, по оперативным данным, лидер "ЛНР" находится в запое.

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"Сегодня наши войска стоят на окраине Луганска. Дальнейших перспектив у луганских террористов нет. По оперативной информации, Болотов последнее время пьет водку, понимая, что его ждет: либо он погибнет во время АТО, или он будет захвачен в плен. Моральный уровень боевиков невозможно сравнить, в частности, тот, который сейчас и тот, который у них был несколько недель назад", - заявил советник министра МВД Антон Геращенко.

В то же время, в СНБО признаются, что праздновать победу еще рано, потому что Луганск и часть области сегодня все еще находится под полным контролем террористов.