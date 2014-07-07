Террористы вновь обстреливают Луганск из "Града"

Как передает корреспондент УНИАН, несколько мощных выстрелов было слышно около 13.30 во всех четырех районах города.

Затем после непродолжительной паузы раздались одиночные выстрелы и взрывы. Вероятно, террористы обстреливали автовокзал и аэропорт. Улицы города практически пусты.

Как сообщал УНИАН, вчера, по информации Министерства обороны, в Луганске террористы вели активный огонь из артиллерийских систем по жилым кварталам в районе железнодорожного вокзала и автовокзала.