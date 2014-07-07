Террористы вновь обстреливают Луганск из "Града"
14:59, 07 июля 2014Политика
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Террористы снова возобновили обстрел Луганска из установки залпового огня «Град».
Луганск обстреливают из Градов / 0642, Илья Кононов
Как передает корреспондент УНИАН, несколько мощных выстрелов было слышно около 13.30 во всех четырех районах города.
Затем после непродолжительной паузы раздались одиночные выстрелы и взрывы. Вероятно, террористы обстреливали автовокзал и аэропорт. Улицы города практически пусты.
Как сообщал УНИАН, вчера, по информации Министерства обороны, в Луганске террористы вели активный огонь из артиллерийских систем по жилым кварталам в районе железнодорожного вокзала и автовокзала.
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