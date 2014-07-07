Террористы вновь обстреливают Луганск из "Града"

14:59, 07 июля 2014
Политика
1 0

Террористы снова возобновили обстрел Луганска из установки залпового огня «Град».

Луганск обстреливают из Градов

Как передает корреспондент УНИАН, несколько мощных выстрелов было слышно около 13.30 во всех четырех районах города.

Затем после непродолжительной паузы раздались одиночные выстрелы и взрывы. Вероятно, террористы обстреливали автовокзал и аэропорт. Улицы города практически пусты.

Как сообщал УНИАН, вчера, по информации Министерства обороны, в Луганске террористы вели активный огонь из артиллерийских систем по жилым кварталам в районе железнодорожного вокзала и автовокзала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter