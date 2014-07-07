Британский министр по делам Европы посетит с официальным визитом Днепропетровскую область

В среду, 9 июля в рамках официального визита в Украину Днепропетровскую область посетит государственный министр по делам Европы министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лидингтон.

Об этом сообщил советник председателя облгосадминистрации Борис Трейгерман во время пресс-конференции в Днепропетровской ОГА.

«Великобритания как одна из лидирующих стран Европы выступает за то, чтобы Россия прекратила поддерживать сепаратистов в Украине, за более жесткие санкции по отношению к России, а также требует прекращения поставок оружия через границу нашей страны. На сегодня Великобритания подтвердила, что готова оказать финансовую помощь Украине для дальнейшего развития. Все это говорит о том, что она видит Украину своим стратегическим партнером», - отметил Борис Трейгерман.

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Борис Трейгерман добавил, что визит министра в область не случаен. Он будет носить сугубо политический характер.

«Украина показала всему миру свое стремление идти в Европу, а Днепропетровск показал то, как он может бороться с сепаратизмом», - подчеркнул он.

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Именно ситуация, которая сложилась на востоке Украины, а также на Днепропетровщине, станет основной темой обсуждения на ключевой встрече визита между Дэвидом Лидингтоном и губернатором Игорем Коломойским. После этого состоится их совместная пресс-конференция для представителей СМИ. Также министр, в частности, планирует встретиться с председателем областного совета Евгением Удодом и с представителями студенческой молодежи региона.

В Днепропетровской ОГА добавляют, что это первый визит в область политика такого высокого уровня после подписания Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом.