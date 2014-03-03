Британский министр назвал кризис в Крыму наибольшей угрозой для Европы со времен "холодной войны"

Кризис в Крыму и действия России относительно нарушения суверенитета Украины являются самой большой угрозой стабильности в Европе со времен окончания холодной войны четверть века назад.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил британский министр по делам Европы Дэйвид Лидингтон, прибывший на экстренное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое обсуждает ситуацию вокруг Крыма.

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"Это самая большая угроза стабильности в Европе со времен окончания холодной войны почти 25 лет тому назад. Мы все, я надеюсь, соглашаемся в неприятии действий, которые мы наблюдали со стороны России. Я надеюсь, что мы все едины в призыве к России вернуть свои войска на базы, отказаться от интервенции и воздерживаться от каких-либо актов агрессии", - сказал Лидингтон журналистам.

"Я надеюсь, что мы пошлем четкий сигнал, что путем вперед является прямой контакт между правительствами России и Украины. Если действительно существует обеспокоенность относительно национальных меньшинств или статуса русского языка, такая обеспокоенность должна высказываться через диалог. И отказ российского правительства от прямых контактов с украинским правительством глубоко беспокоит", - сказал британский министр.