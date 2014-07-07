Bloomberg: Захват территорий Россией подорвал амбиции Путина сделать рубль мировой валютой

В статье Йе Кси и Гали Павливой под названием «Захват территорий Россией подорвал амбиции Путина сделать рубль мировой валютой», опубликованной на сайте Bloomberg.com говорится о том, что амбиции президента Владимира Путина сделать российский рубль мировой резервной валютой подорвала его жажда к территориальному господству.

Диаграмма дня Bloomberg показывает, что доля рубля в международной платежной системе снизилась больше всего по сравнению с главными валютами развивающихся стран в течение 12 месяцев по май, в то время как китайский юань вырос больше всего. Рубль сполз на 18-е место в в рейтинге самых торгуемых мировых валют, как следует из отчета Международной межбанковской электронной системы платежей (SWIFT).

Владимир Путин способствовал использованию рубля в сфере торговли и финансирования в течение многих лет, чтобы, как он считает, установить новый баланс сил в мире. Эти усилия оказались тщетными после аннексии Крыма в марте, за которой последовали санкции со стороны США и Европейского союза и уменьшили спрос на российские ценные бумаги.

«Санкции сделали положении рубля затруднительным», – Иван Манаенко, глава аналитического отдела ООО «Велес Капитал» в Москве, сказал по телефону 2 июля. «Эту тенденцию мы будем наблюдать в течение некоторого времени. Сейчас российскую валюту ассоциируют с дополнительными рисками из-за санкций, и поэтому банкам, возможно, придется время от времени прибегать к помощи дополнительных контрагентов, что делает использование рубля дороже».

Доля рубля в системе денежных переводов снизилась до 0,35 % с 0,62 % годом ранее, в соответствии с данными SWIFT, системы передачи информации и совершения платежей, основаной в Ла-Юльпе, Бельгия. Юань увеличил свою долю до 1,47 % с 0,84 %, что сделало его седьмой наиболее часто используемой валютой. Доллар и евро занимают лидирующие позиции в мировой платежной системе, их доля составляет 42 % и 32 % соответственно.

США и ЕС приняли меры против некоторых лиц из близкого окружения Владимира Путина в ответ на украинский кризис и угрожают ввести более широкие экономические санкции, которые могут навредить бизнесу. Между тем, премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал российским депутатам в апреле, что страна должна бороться за то, чтобы рубль стал «резервной валютой», и призвал компании заключать торговые сделки, в том числе на сырьевые товары, в рублях.