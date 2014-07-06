В Луганске боевики взяли в плен пятерых милиционеров
18:28, 06 июля 2014Политика
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Вооруженные 4 июля боевики взяли в плен 5 сотрудников милиции.
REUTERS
Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай, вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфляжную форму, взяли в плен 5-х сотрудников милиции, а также похитили 8 служебных автомобилей, 5 пистолетов ПМ и 80 патронов.
Читайте такжеВ Донецке боевики напали на Центр оперативного реагирования милиции - СМИДанный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 статьи 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются меры по установлению местонахождения похищенных силовиков.
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