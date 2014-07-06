В Луганске боевики взяли в плен пятерых милиционеров

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай, вооруженные автоматическим оружием люди, одетые в камуфляжную форму, взяли в плен 5-х сотрудников милиции, а также похитили 8 служебных автомобилей, 5 пистолетов ПМ и 80 патронов.

Читайте такжеВ Донецке боевики напали на Центр оперативного реагирования милиции - СМИДанный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 статьи 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа как заложника) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению местонахождения похищенных силовиков.