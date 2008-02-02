Ющенко: правду знают все, а истина одна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, общаясь с журналистами во время мероприятий по случаю увековечения памяти героев Крут, провел исторические параллели между событиями 90-летней давности и сегодняшними днями.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, он отметил, что нация должна знать свою историю, нашу правду, поскольку это важно для истины. «Правду знают все, а истина одна», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание на том, что на месте боя должен появиться музейный комплекс, адекватный украинскому духу.

Основным выводом событий 90-летней давности В.ЮЩЕНКО назвал необходимость единства нации.

«В наших рядах должна быть сплоченность и согласие», - подчеркнул он.

По мнению Президента, именно эти факторы являются основой для принятия рациональных решений сегодня.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что ему не нравится ситуация в парламенте, а также «частая социальная болтовня». Говоря о парламенте, В.ЮЩЕНКО призвал политиков отойти от «избирательной риторики и начать работать».

А вот относительно правительства, то Президент убежден, что ему необходимо дать шанс. «Основное, чтобы оно не ошиблось в целях и способах их достижения», - заметил глава государства и выразил уверенность, что это может быть самое успешное правительство за время независимости Украины в политической и социальной деятельности.