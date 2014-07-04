Боевики захватили Луганскую телерадиокомпанию

Как сообщает Радио Свобода, на территорию приехали вооруженные люди в камуфляже и попросили сотрудников покинуть здание. На них были георгиевские ленточки, а на машине - российский триколор.

По словам журналиста Радио Свобода, один из боевиков сказал, что их канал закрывается. При этом он заявил, что теперь телеканал будет работать в новом формате, правда не уточнил в каком.

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Боевики искали генерального директора телерадиокомпании. Сначала его не было в городе, потом он приехал, были переговоры с террористами. После этого сотрудников попросили покинуть здание.

Сейчас в областное телевидение и радио Луганщины отключено, не работает также местная радиостанция «Пульс».

Генеральный директор Луганской областной государственной телерадиокомпании Родион Мирошник отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость.