Содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ посетит Украину с 8 по 11 июля
Содокладчик по Украине мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтта де Пурбе-Лундин (Marietta de Pourbaix-Lundin) с 8 по 11 июля посетит Украину для встреч на высоком уровне.
Как сообщает пресс-служба ПАСЕ, в Киеве она планирует встретиться с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком, министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также с председателем Верховной Рады Александром Турчиновым.
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Кроме того, политик также намерена провести встречи с руководителями разных политических партий, представителем президента по урегулированию ситуации на востоке Украины и экс-президентом Украины Леонидом Кучмой.
Предусмотрены встречи с ведущими представителями бизнес-сообщества и гражданского общества.
В Одессе де Пурбе-Лундин планирует встретиться с председателем ОГА, городским головой и политическими фракциями облсовета, а также местными неправительственными организациями.