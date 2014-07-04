Российские военные подъехали к границе и оставили там колонну боевой техники - ИС

В составе колонны – 3 танка, 3 РСЗО «Град» и несколько бронемашин, сообщает координатор группы Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"По прибытию к границе экипажи боевых машин, состоящие из российских военных, оставили колонну без охраны и уехали на автотранспорте" - пишет Тымчук.

Читайте такжеКонтрразведка СБУ: тяжелое вооружение в Украину поставлял сотрудник ГРУ российского ГенштабаОн предполагает, что к завтрашнему дню эта техника окажется на вооружении у боевиков.

"Где эти танки и «Грады» окажутся завтра (а то уже и сегодня) – ясно всякому. Это – к прежней проблеме закрытия границы", - заявил Тымчук.