Порошенко поздравил Обаму с Днем независимости США
Президент Украины Петр Порошенко от имени народа Украины и себя лично поздравил президента США Барака Обаму по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.
Текст поздравления размещен на официальном сайте президента Украины.
«Мы высоко ценим решительную поддержку Соединенными Штатами нашего государства в трудные для нас времена. Взаимодействие Украины и США, особенно в течение последних месяцев, продемонстрировала, что мы являемся надежными партнерами. Ваше личное внимание к Украине, кропотливая работа Вашей Администрации и мощная поддержка американского общества помогли народу Украины в этом году завоевать право на избрание собственного курса развития и отстоять свой европейский выбор», - говорится в поздравлении.
Читайте такжеОбама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"Порошенко выразил искреннюю признательность за лидерство Соединенных Штатов в мобилизации международной помощи Украине, отметив: «Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество во внедрении реформ, которые дадут возможность Украине занять достойное место в семье демократических наций».
Порошенко убежден, что совместными усилиями сторон и в дальнейшем будут укрепляться отношения дружбы и стратегического партнерства между Украиной и США в интересах обоих народов, на благо демократии и мира во всем мире.