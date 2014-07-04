Порошенко поздравил Обаму с Днем независимости США

Текст поздравления размещен на официальном сайте президента Украины.

«Мы высоко ценим решительную поддержку Соединенными Штатами нашего государства в трудные для нас времена. Взаимодействие Украины и США, особенно в течение последних месяцев, продемонстрировала, что мы являемся надежными партнерами. Ваше личное внимание к Украине, кропотливая работа Вашей Администрации и мощная поддержка американского общества помогли народу Украины в этом году завоевать право на избрание собственного курса развития и отстоять свой европейский выбор», - говорится в поздравлении.

Читайте такжеОбама пригрозил РФ дальнейшей изоляцией: "Времена империй уже в прошлом"Порошенко выразил искреннюю признательность за лидерство Соединенных Штатов в мобилизации международной помощи Украине, отметив: «Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество во внедрении реформ, которые дадут возможность Украине занять достойное место в семье демократических наций».

Порошенко убежден, что совместными усилиями сторон и в дальнейшем будут укрепляться отношения дружбы и стратегического партнерства между Украиной и США в интересах обоих народов, на благо демократии и мира во всем мире.