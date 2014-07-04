Организованную эвакуацию мирных жителей из зоны АТО начнут на следующей неделе - советник Авакова

На следующей неделе начнется организованная эвакуация мирных жителей из зоны АТО, прежде всего жителей Краматорска и Славянска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

В понедельник, 7 июля, будет объявлено о плане эвакуации мирных жителей из зоны АТО.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустраивает транзитные пункты для вынужденных переселенцев. Шкиряк отметил, что в первую очередь будут эвакуированы жители Краматорска и Славянска, а также жители прилегающих к этим городам территорий.

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Он сообщил, что мирных жителей будут эвакуировать в Харьковскую область в направлении Барвинково.

Шкиряк опроверг сообщения российских средств массовой информации о том, что из зоны АТО будут эвакуированы сотни тысяч человек. Он отметил, что сейчас тяжело прогнозировать, сколько мирных жителей покинуть зону АТО, но, по его словам, речь идет о тысячах, а не десятках или сотнях тысяч человек.

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Кроме того, по словам Шкиряка, правоохранители будут следить, чтобы из зоны АТО под видом мирных жителей не выехали террористы и боевики. Он заверил, что правоохранители располагают информацией о принадлежности тех или иных людей к группам террористов и боевиков, и им не удастся выехать из зоны АТО как мирным жителям.

Шкиряк заметил, что также отрабатываются планы эвакуации жителей других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.