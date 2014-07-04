СНБО: Украина будет сбивать российские вертолеты, если они снова пересекут границу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.

“Мы дали предупреждение, что при повторном пересечении воздушной границы мы будем наносить авиаудар по этим целям”, - подчеркнул он.

Также он напомнил, что в течение недели было зафиксировано несколько случаев пересечения российскими военными вертолетами воздушной границы Украины.

Читайте такжеРоссийская авиация демонстративно летает вдоль границы - СНБО“За это время пограничники зафиксировали несколько нарушений воздушного пространства двумя российскими вертолетами Ми-8 и одним вертолетом Ми-24”, - сказал Парубий.

По словам секретаря СНБО, с помощью пограничной авиации и частных самолетов было обследовано 310 километров украинско-российской границы и 315 километров украинско-белорусской границы. Парубий объяснил, что это делается для того, чтобы увидеть, насколько безопасна там ситуация.