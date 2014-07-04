Россия под видом гуманитарной помощи перебрасывает на восток Украины боевиков и оружие - СНБО
14:24, 04 июля 2014Политика
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Об этом сегодня сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.
REUTERS
Россия под видом гуманитарной помощи перебрасывает на восток Украины боевиков и технику.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.
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«Под видом гуманитарной помощи РФ поставляет через границу оружие и боеприпасы. Также Россия продолжает пополнять ряды террористов с боевиками”, - сказал Парубий.
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