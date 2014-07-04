Российские войска осуществляют укрепление границы в местах пункта пропуска - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

“Понятие введения миротворческой миссии может состояться только под эгидой ООН. В данном случае это прямая угроза Украине... И когда оно (нападение) состоится, сказать трудно, но такой вариант возможен, агрессия со стороны РФ не прекращается”, - сказал Парубий.

По словам секретаря СНБО, отвода российских войск от украинской границы в действительности не наблюдается, напротив, российские военные осуществляют боевое укрепление на границе, в частности в местах пункта пропуска.

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Как сказал Парубий, в непосредственной близости от украинской границы находится до 40 тыс. военных вооруженных сил РФ, а также значительная группировка вооруженных сил России находится в Крыму и продолжает усиливаться.

В то же время секретарь СНБО отметил, что на украинско-белорусской границе не наблюдается какого-либо скопления войск и военной техники.

“Я думаю, что их агрессия усилилась, потому что им сложнее перебрасывать террористов и оружие на восток. Поэтому появились такие заявления с угрозами”, - сказал Парубий.