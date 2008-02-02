ГП “Пора” заявляет об исчезновении в Санкт-Петербурге украинского политолога Сергея ТАРАНА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь ГП “Пора” Марьяна ПОЧТАР, исчез директор Международного Института демократий, председатель правления Центра социологических и политологических исследований „Соціовимір" С.ТАРАН, который намеревался принять участие в съезде российских профсоюзов в Санкт-Петербурге.

По данным М.ПОЧТАР, “вчера поздним вечером С.ТАРАН сообщил, что его без объяснения причин задержали в аэропорту Пулково-1 и перевезли в Пулково-2. После чего телефонная связь с ним пропала, а сам Сергей на связь не выходит”.

Известно, что другие члены делегации – представители Независимых профсоюзов Украины - задержаны не были, отмечает пресс-служба.