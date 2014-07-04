Назвавшийся "Андроидом" мужчина сообщил о минировании "Арены Львов”

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области Светлана Добровольская.

По ее информации, в 10.30 на телефон оперативной линии «102» позвонил мужчина, который назвался „Андроидом”, и сообщил, что на территории стадиона „Арена Львов” по ул. Стрыйской „заложена бомба, которая сработает 6 июля в 14.00, если ее не обезвредят”.

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Требований, которые могли бы предотвратить взрыв, или других условий он не выдвигал.

На место события уже прибыли взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа милиции, сотрудники ГУ ГСЧС во Львовской области, медики и работники соответствующих служб, которые привлекаются в подобных случаях.

С территории стадиона эвакуированы работники, проводится обследование территории.

Работники милиции проводят мероприятия с целью установления личности человека, который сообщил о заложенной на стадионе взрывчатке.